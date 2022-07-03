МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российская фирма "НавигаторЪ", бывший арендатор сухогруза "Жибек жолы", который могли задержать в Турции, в ноябре прошлого года передала его казахстанской компании "Казмортрансфлот" (КТМФ) и сейчас не имеет отношения к судну, сообщил РИА Новости гендиректор компании "НавигаторЪ" Вячеслав Игонин.

В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, по его данным, судьбу судна решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас оно стоит перед входом в порт. Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".

"Ранее действительно судно "Жибек Жолы" находилось у нас в аренде, но в ноябре 2021 года мы вернули это судно казахской фирме "Казмортрансфлот" (КТМФ), КТЖ. В данный момент никакого отношения к "Жибек Жолы" не имеем", — рассказал Игонин.

Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года, а затем "Грин-Лайн" в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.

Комментарием ООО "Грин-Лайн" РИА Новости пока не располагает.