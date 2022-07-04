МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Количество бронирований авиабилетов в бизнес-классе для поездки в командировку в июне выросло на 112% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на сервис "Авиасейлс для бизнеса". В Турции сообщили о ведении переговоров о прямой авиаперевозке с Арменией

Согласно анализу сервиса, доля таких билетов в общем объеме увеличилась до 0,34% в 2022 году.

Отмечается, что самыми популярными направлениями внутри России стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, за границей — Узбекистан, Армения и Грузия.