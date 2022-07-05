ПЕКИН, 5 июл — ПРАЙМ. Количество авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю, сообщает посольство КНР в РФ. Росавиация продлила до 12 июля ограничения на полеты в 11 аэропортов

Отмечается, что ранее регулярные рейсы осуществлялись компанией Аэрофлот по понедельникам (рейс SU220 Москва — Гуанчжоу) и по пятницам китайской авиакомпанией Air China (рейс Москва — Пекин).

В дипмиссии пояснили, что, со 2 июля из Москвы в Шанхай начал летать рейс компании Аэрофлот, кроме того, с 20 июля российский авиаперевозчик начнет осуществлять рейс Москва — Пекин, а с 22 июля — Москва — Чэнду.

Авиалинии КНР тоже увеличат количество рейсов: с 12 июля по вторникам авиакомпания Hainan Airlines будет осуществлять рейс Москва — Пекин; с 27 июля по средам компания Sichuan Airlines будет осуществлять рейс Санкт-Петербург — Чэнду. Также на 14, 21, 28 июля и 4, 11, 18 и 25 августа запланированы рейсы авиакомпании China Southern из Москвы в Шэньчжэнь.

В посольстве также поблагодарили пассажиров, летавших из России в Китай после начала пандемии за строгое следование правилам, направленным на предотвращение распространения эпидемии коронавируса. "Посольство и консульства КНР в РФ выражают всем благодарность за активное сотрудничество", — говорится в сообщении дипмиссии.