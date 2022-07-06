КАЛИНИНГРАД, 6 июл — ПРАЙМ. Ответом на блокировку грузового транзита в Калининградскую область со стороны Литвы могут стать только экономические меры, заявил в беседе с РИА Новости глава региона Антон Алиханов. Алиханов: есть ощущение руки США в истории с транзитом в Калининград

"Да. Несомненно", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Ранее губернатор рассказал, что передал в кабмин и администрацию президента проект ответных мер, который допускает в качестве крайней меры полный запрет на ввоз и вывоз на основную территорию России товаров из Прибалтики.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.