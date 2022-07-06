МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум — с 15 июля и Даламан — с 17 июля, сообщает компания. СМИ: россияне могут потерять вложения в Турции

"Аэрофлот" с 15 июля возобновляет рейсы в Бодрум, а с 17 июля — в Даламан", — говорится в релизе.

Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное): рейс SU2120 вылет из аэропорта Шереметьево в 10:10 и прилет в 16:00 в Бордум, а также рейс SU2121 вылет из Бодрума в 17:10 и возвращение в Шереметьево в 22:35.

Рейсы в Даламан будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям — также на самолетах Airbus A320. Уточняется, что рейс SU2122 будет отправляться из Шереметьево в 18:35 и прилетать в аэропорт Даламана в 00:20, а обратный рейс SU2123 будет вылетать в 01:30 и прилетать в Шереметьево в 07:00.