Алиханов назвал позицию Германии по возобновлению транзита через Литву прагматичной
КАЛИНИНГРАД, 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал позицию Германии по возобновлению грузового транзита через Литву, заявив, что немцы всегда были прагматичными людьми.
"Мне кажется, что немцы всегда были достаточно прагматичными людьми, потому и высказываются. Они прагматичные, понимают, что никакого обхода санкций транзит калининградский не подразумевает", — заявил глава региона в интервью РИА Новости.
Алиханов отметил, что транзит грузов из России в Калининградскую область относится к вопросу внутренней торговли, и европейские ограничения "в принципе не должны на нее никак влиять". Кроме того, губернатор считает "игрой слов" слова о том, что действия Вильнюса не являются блокадой.
"Конечно, это блокада по ряду важных товаров для нас и строительной отрасли, это блокада, как ни называй", — сказал он.
Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.
В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
Онлайн-издание Spiegel в начале июля, что блокада Литвой перевозок в Калининград может быть отменена в ближайшее время, в том числе по просьбе Германии.
https://1prime.ru/transport/20220706/837396086.html