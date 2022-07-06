КАЛИНИНГРАД, 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал позицию Германии по возобновлению грузового транзита через Литву, заявив, что немцы всегда были прагматичными людьми. Алиханов: ответ на ограничение транзита может быть только экономическим

"Мне кажется, что немцы всегда были достаточно прагматичными людьми, потому и высказываются. Они прагматичные, понимают, что никакого обхода санкций транзит калининградский не подразумевает", — заявил глава региона в интервью РИА Новости.

Алиханов отметил, что транзит грузов из России в Калининградскую область относится к вопросу внутренней торговли, и европейские ограничения "в принципе не должны на нее никак влиять". Кроме того, губернатор считает "игрой слов" слова о том, что действия Вильнюса не являются блокадой.

"Конечно, это блокада по ряду важных товаров для нас и строительной отрасли, это блокада, как ни называй", — сказал он.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.

Онлайн-издание Spiegel в начале июля, что блокада Литвой перевозок в Калининград может быть отменена в ближайшее время, в том числе по просьбе Германии.