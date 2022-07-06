МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы имеющихся у Казахстана планах по поддержке антироссийских санкций. Медведев заявил об абсурдности попыток "наказать" Россию

По его словам, страны находятся в постоянном контакте, со стороны Астаны подобных решений не принималось.

"Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий", — сообщил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Казахстан остается для России дружественной страной.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.