МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. МИД России рассказал о правилах въезда для иностранцев в страну после отмены антиковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест. Минздрав зарегистрировал новую назальную вакцину от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отменил установленные в России ограничения на въезд и выезд с 15 июля. Иностранные граждане смогут посетить страну на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы при необходимости.

В МИД отметили, что требование о предъявлении иностранными гражданами медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу.