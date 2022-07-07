МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Запрет Литвой транзита российских грузов в Калининградскую область является крайним безрассудством, такие действия недопустимы в международных отношениях, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Литва отвергла идею "зеленых коридоров" для транзита в Калининград

По ее словам, Москва рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит и ситуация урегулируется. Однако если этого не произойдет, Россия готова к серьезному ответу. Сенатор подчеркнула, что ответные меры уже прорабатываются, они будут чувствительными.

"Мы предупредили Литву и Европейский союз о возможных наших мерах, внимательно следим за этой ситуацией и надеемся, что все-таки возобладает разум и будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград", — сказала Матвиенко в ходе итоговой пресс-конференции.

"Нам бы не хотелось, чтобы и эта ситуация переросла в серьезное противостояние", — добавила она.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.