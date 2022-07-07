Спикер Совфеда Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград недопустимым
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Запрет Литвой транзита российских грузов в Калининградскую область является крайним безрассудством, такие действия недопустимы в международных отношениях, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, Москва рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит и ситуация урегулируется. Однако если этого не произойдет, Россия готова к серьезному ответу. Сенатор подчеркнула, что ответные меры уже прорабатываются, они будут чувствительными.
"Мы предупредили Литву и Европейский союз о возможных наших мерах, внимательно следим за этой ситуацией и надеемся, что все-таки возобладает разум и будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград", — сказала Матвиенко в ходе итоговой пресс-конференции.
"Нам бы не хотелось, чтобы и эта ситуация переросла в серьезное противостояние", — добавила она.
Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.
В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
https://1prime.ru/transport/20220707/837409144.html