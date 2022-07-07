МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Новикомбанк (опорный банк "Ростеха") направит 10 миллиардов рублей на импортозамещение бортовой электроники отечественных гражданских самолетов SSJ-NEW, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300, говорится в сообщении госкорпорации. Названы самолеты, которыми можно заменить иностранные модели в России

"Новикомбанк, опорный банк Ростеха, направит 10 млрд рублей на проекты импортозамещения бортовой электроники. Речь об авионике для гражданских самолетов SSJ-NEW, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300, соответствующие проекты реализует КРЭТ. Финансирование предоставлено в соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года", — подчеркнули в "Ростехе".

В госкорпорации также уточнили, что соответствующие соглашение подписано между Новикомбанком и Концерном радиоэлектронные технологии (КРЭТ) на международной промышленной выставке "Иннопром-2022".