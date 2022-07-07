МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) работают эффективно, особенно это стало заметно в нынешних условиях, заявил президент России Владимир Путин. Гендиректор РЖД заявил, что почти весь подвижной состав импортозамещен

По его словам, компания работает крайне эффективно и в современных условиях выполняет важнейшие функции. "Ну вообще важнейшие функции выполняют железные дороги в России – это понятно. А сейчас особенно", — сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".

Также президент отметил руководство компании РЖД.

"Руководство компании РЖД – они квалифицированные люди, им надо отдать должное", — заключил Путин.