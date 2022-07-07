Путин положительно оценил работу РЖД в нынешних условиях
Путин: РЖД работает эффективно, особенно в нынешних условиях
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) работают эффективно, особенно это стало заметно в нынешних условиях, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, компания работает крайне эффективно и в современных условиях выполняет важнейшие функции. "Ну вообще важнейшие функции выполняют железные дороги в России – это понятно. А сейчас особенно", — сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
Также президент отметил руководство компании РЖД.
"Руководство компании РЖД – они квалифицированные люди, им надо отдать должное", — заключил Путин.