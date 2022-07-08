МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ЕС и Литва заверяют в ходе контактов с Россией, что вопрос калининградского транзита в ближайшее время разрешится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Uniper надеется, что "Газпром" возобновит прежний уровень поставок

"Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", — говорится в ее заявлении.

По словам Захаровой, в Москве рассчитывают на то, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России.

Москва примет меры в отношении Литвы и ЕС, если проблема с Калининградским транзитом не решится в ближайшее время, ожидание уже затянулось, заявили в МИД РФ.

"Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", — говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что российские экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.