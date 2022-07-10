МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Аэропорты Московского авиаузла работают штатно, несмотря на непогоду, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в регионе", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, москвичам рекомендуется оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра, наиболее интенсивные дожди ожидаются до 21.00, за ближайшие часы выпадет до 10 миллиметров осадков.