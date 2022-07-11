Бельгийские пилоты Ryanair планируют провести забастовку
Бельгийские пилоты Ryanair проведут провести забастовку 23 и 24 июля
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Бельгийские пилоты авиакомпании Ryanair проведут забастовку 23 и 24 июля вместе со своими французскими коллегами, сообщил в понедельник бельгийский телеканал RTBF.
По его данным, пилоты возмущены отказом руководства авиакомпании выполнить требования, которые выдвигались в ходе предыдущей акции в конце июня.
Тогда сообщалось об отмене 127 рейсов, это затронуло более 20 тысяч пассажиров.
Ранее руководство авиакомпании договорилось о снижении зарплат пилотов на 20% на время кризиса, вызванного ограничениями из-за пандемии. Но уже после полноценного возобновления авиаперевозок в нормальном режиме и восстановлении прибыльности, авиакомпания призвала пилотов продолжать работать с пониженной зарплатой, что вызвало их возмущение.