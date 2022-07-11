БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Бельгийские пилоты авиакомпании Ryanair проведут забастовку 23 и 24 июля вместе со своими французскими коллегами, сообщил в понедельник бельгийский телеканал RTBF. В Австрии спрогнозировали рекордный с 1970-х годов уровень инфляции

По его данным, пилоты возмущены отказом руководства авиакомпании выполнить требования, которые выдвигались в ходе предыдущей акции в конце июня.

Тогда сообщалось об отмене 127 рейсов, это затронуло более 20 тысяч пассажиров.

Ранее руководство авиакомпании договорилось о снижении зарплат пилотов на 20% на время кризиса, вызванного ограничениями из-за пандемии. Но уже после полноценного возобновления авиаперевозок в нормальном режиме и восстановлении прибыльности, авиакомпания призвала пилотов продолжать работать с пониженной зарплатой, что вызвало их возмущение.