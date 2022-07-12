МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Самару, сообщает компания. Чистая прибыль Fesco выросла в 2021 году в 4,5 раза

"Транспортная группа Fesco в рамках развития сервиса Fesco Volga Shuttle запускает регулярный контейнерный поезд по маршруту Владивосток-Самара", — говорится в сообщении.

Поезда будут отправляться раз в две недели из ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в Fesco) и прибывать на железнодорожную станцию Безымянка (терминал ОАО "РЖД"). Время в пути следования составит 11 суток. Основу грузопотока нового сервиса будут формировать товары народного потребления. Клиентам Fesco также будет доступна услуга автовывоза со станции Безымянка в Саранск, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары, Казань, Оренбург и другие города Поволжья и Южного Урала.

Первый поезд, груженый 46 сорокафутовыми и 9 двадцатифутовыми контейнерами, отправился в Самару 9 июля 2022 года. Развитие внутрироссийских маршрутов является одним из приоритетов развития группы, отмечает компания. Клиентам Fesco доступно семь поездных сервисов из Владивостока в города России.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.