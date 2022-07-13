МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Евросоюз не ведет переговоров с Россией по вопросу разблокировки транзита в Калининградскую область, сообщил РИА Новости официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. В Кремле опровергли сообщения о договоренностях по транзиту в Калининград

"Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете", — заявил он.

Ранее издание "Известия", ссылаясь на высокопоставленные источники, сообщило, что Брюссель и Москва договорились о транзите грузов, ЕС предоставил документ, который "полностью удовлетворил" российскую сторону.

При этом официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема транзита ещё не решен, в Кремле ждут подвижек в этом вопросе.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.