МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Москва ждет официальной позиции Европейского Союза по транзиту грузов в Калининградскую область и изучит соответствующие материалы, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России в эфире телеканала "Россия 24". Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит грузов в Калининград

"Только что Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения, поэтому нам теперь нужно их изучить, мы предоставим более подробную информацию", — сказала Захарова.

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендует не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.