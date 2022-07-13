МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином, сообщает пресс-служба перевозчика. Доля государства в "Аэрофлоте" выросла до 73,77%

"Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва", — говорится в релизе.

Как уточняет "Аэрофлот", полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы открыта.

"Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений авиакомпании. Ранее "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду, полеты начнутся 22 июля", — отмечает компания.