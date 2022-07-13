МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Власти Калининградской области изучат рекомендации Еврокомиссии по транзиту санкционных товаров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит грузов в Калининград

"Мы считаем необходимым изучить формулировки и положения только опубликованного документа, прежде чем делать выводы", — заявил он.

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.