МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение покинуть рынок в РФ и передать свой российский бизнес местному оператору, сообщил гендиректор компании Геррит Маркс. Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит грузов в Калининград

"Производитель грузовиков и автобусов Iveco Group решил выйти из своего совместного предприятия в России после того, как рассматривал этот шаг в течение нескольких месяцев", — сказал Маркс в комментарии агентству Рейтер во время презентации компании в Турине.

Он добавил, что решение о передаче доли компании местному партнеру уже принято, уточнив, что завершение процесса потребует некоторого времени.

В РФ, уточняет агентство, Iveco имеет 33% долю в совместном предприятии с российской компанией. Речь идет о компании AMT и производственной площадке в Миассе (Челябинская область) "Ивеко АМТ", где производятся грузовые автомобили.

Iveco (от Industrial Vehicles Corporation) — итальянская корпорация автомобилей промышленного назначения, основанная в 1975 году. Штаб-квартира находится в Турине. Входила в автоконцерн FIAT, с 2013 года входит в состав CNH Industrial.