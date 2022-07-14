МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. РЖД с 15 июля запускают совмещенный туристический маршрут Нижний Новгород — Городец, сообщает железнодорожный холдинг в Telegram-канале. РЖД сохранили членство в Международном союзе железных дорог

"Запускаем новый совмещенный маршрут Нижний Новгород — Городец. С 15 июля будет доступен новый совмещенный туристический маршрут, билет на который можно оформить единой покупкой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из составляющих маршрута станет скоростное судно "Валдай". Поезда будут отправляться в пятницу, субботу и воскресенье от нижегородского причала №8.

Стоимость билета для взрослого – 1750 рублей, для детей от пяти до десяти лет – 1575 рулей. Пассажиры младше пяти лет могут проехать по маршруту бесплатно. В стоимость билета входит экскурсионная программа "Музей под открытым небом", добавляют в РЖД.

Билеты до Городца как на туристический маршрут полностью (с поездом до Нижнего Новгорода), так и отдельно на "Валдае" доступны в мобильном приложении или на сайте РЖД.