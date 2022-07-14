МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по транзиту в Калининградскую область сняли более 80% ограничений на транспортировку санкционных грузов, заявил глава региона Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1". Калининград ждет первых транзитных поставок в ближайшие дни

"Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты", — сказал он.

При этом губернатор подчеркнул, что проблема еще не решена полностью, работа потребуется, в том числе в вопросе автомобильного транзита. По мнению калининградских властей, это ограничение должно быть устранено, а в качестве угрозы можно использовать выработанные ранее меры по железнодорожному транзиту. "Предложения, которые мы сделали, несомненно, остаются на столе. Они разной степени разрушительности, эффекта экономического. В любом случае их можно будет применять в качестве угрозы ответных мер, если мы не увидим снятия ограничений на автомобильный транзит санкционных грузов", — отметил Алиханов.

Глава региона также заявил, что Калининград, несмотря на позитивное решение ЕК по железнодорожному транзиту, продолжит развивать морской мост и инфраструктуру для перевозки грузов в регион, в том числе в Усть-Луге и в Балтийске, увеличивать количество судов, обслуживающих эти линии. Алиханов указал на абсурдность требования ЕК по транзиту в Калининград

"Мы все-таки надеемся, что продавив вопрос, как я сказал, на 80% решив проблему за этот месяц, я думаю, что не надо останавливаться, нужно давить дальше и решать эту проблему целиком и полностью", — добавил Алиханов.

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.