МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Первые железнодорожные поставки грузов в Калининградскую область должны начаться сегодня-завтра, заявил глава региона Антон Алиханов. Алиханов оценил рекомендации Еврокомиссии по калининградскому транзиту

"Я думаю, что буквально сегодня — завтра первые поставки начнутся", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам губернатора, поезда будут ходить в Калининград без проблем, в том числе и с санкционными товарами. Как отметил Алиханов, восстановление транзита крайне важно в первую очередь для перевозки строительных материалов, в частности цемента и металлов.

При этом контроль перевозок через территорию Литвы, о котором упомянула Еврокомиссия, не будет проблемой благодаря общепринятым мерам контроля грузов, уверен глава региона.

"Все контрольные функции как осуществлялись раньше, так, скорее всего, будут осуществляться и сейчас. Каких-то дополнительных мер для этого принимать не надо", — сказал он.

"Ничего нового ни Еврокомиссия, ни Литва, наверное, уже не придумают, да это и не надо", — добавил Алиханов. Алиханов указал на абсурдность требования ЕК по транзиту в Калининград

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.