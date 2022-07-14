МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Литва не изменит порядок железнодорожного транзита в Калининград, пока госучреждения страны не установят новые правила на основании рекомендаций Еврокомиссии (ЕК), заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Алиханов указал на абсурдность требования ЕК по транзиту в Калининград

Она уточнила, что ЕК в своих разъяснениях требует соблюдать контроль некоторых санкционированных товаров, чтобы убедиться, что эти грузы действительно предназначены для нужд Калининградской области и не нарушают введенные Евросоюзом ограничения.

"Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас", — пояснила премьер и выразила надежду на выработку административных принципов в данном вопросе.

Шимоните также исключила возвращение к ситуации 16 июня, когда через Литву в Калининград провозились все товары. "Нет никаких "льготных" коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля", — сказала она. МИД: Россия формирует позицию на разъяснения по калининградскому транзиту

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.