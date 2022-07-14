МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Требование Еврокомиссии (ЕК) по сохранению среднегодовых объемов транзита в Калининград на уровне последних трех лет абсурдно, этот вопрос не касается ЕК, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов телеканалу "Россия 24".

"На мой взгляд, это тоже абсурдное требование. Что же нам теперь, не создавать новых предприятий и производств?", — подчеркнул глава региона.

Он сообщил, что объем перевозок грузов, попавших под европейские санкции, составляет 2,7 — 3 миллиона тонн в год, из них примерно 500-700 тысяч тонн в год приходится на автомобильный транзит. При этом Алиханов назвал излишними какие-либо комментарии Еврокомиссии по поводу сохранения средних объемов грузоперевозок, заявив, что "это не их дело".

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах. Калининград ждет первых транзитных поставок в ближайшие дни

Кроме того, ведомство постановило, что государства-члены ЕС должны проверять, не превышают ли транзитные объемы средние показатели за последние три года; соответствует ли транзит реальному спросу на товары первой необходимости в пункте назначения; отсутствуют ли нетипичные торговые потоки или схемы, которые могли бы способствовать обходу европейских санкций.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.