МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. РЖД с 1 августа проиндексируют заработную плату сотрудников на 5%, говорится в сообщении холдинга. РЖД запустят новый туристический маршрут

"С 1 августа заработная плата железнодорожников будет увеличена на 5%", — сообщается в Telegram-канале компании.

Согласно коллективному договору индексация проводится не реже двух раз в год. Но с учетом экономических факторов руководство компании приняло решение о внеплановом увеличении зарплаты сотрудников, подчеркнули в компании.

В РЖД это уже третья индексация заработной платы с начала года. Первая была проведена с 1 марта, тогда сотрудникам подняли заработную плату на 4,2%, вторая — с 1 мая, индексация составила 5%.

"В компании трудятся более 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно", — уточнили в холдинге.