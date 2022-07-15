МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия открывает воздушное пространство для всех авиаперевозчиков, сообщает управление гражданской авиации королевства. Кремль высоко оценил сотрудничество России и Саудовской Аравии в ОПЕК+

"Генеральное управление гражданской авиации объявляет о решении открыть воздушное пространство королевства для всех авиаперевозчиков, которые отвечают требованиям ведомства для полетов", — говорится в заявлении.

Власти отмечают, что решение было принято в рамках стремления Эр-Рияда исполнить свои обязательства в рамках Чикагской конвенции 1944 года, которая предусматривает отсутствие дискриминации в отношении гражданских авиаперевозчиков.

Ранее о намерении Саудовской Аравии открыть свое воздушное пространство для всех рейсов из Израиля сообщали израильские СМИ.