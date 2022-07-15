МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Средний чек на авиабилеты во Владивосток на июль-август текущего года снизился в России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 20,96 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales. Аналитики предсказали снижение цен на нефть до 65 долларов за баррель

"Средний чек авиабилетов во Владивосток туда-обратно на одного человека в июле и августе 20 960 рублей. Это на 14% меньше, чем год назад — 24 300 рублей", — сообщили в сервисе.

Аналитики уточнили, что Владивосток попал в топ-10 внутренних направлений только во второй половине лета, в июне и начале июля направление было менее популярно и занимало 22-е место. Доля бронирований по этому направлению (во второй половине лета к первой) выросла больше, чем в два раза — с 0,5% до 1,2%.

Кроме того, во Владивосток чаще покупают билеты бизнес-класса, чем в среднем на все внутренние направления — 2% от всех бронирований по направлению против 1,6%.