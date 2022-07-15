МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" в первом полугодии 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 20%, за весь год аэропорт ожидает снижения до 28%. Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерции "Внуково" Антон Кузнецов. График аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится в ближайшие выходные

"Прогнозировать сейчас очень сложно, потому что много неизвестных впереди, но мы в принципе ожидаем порядка 13-14 миллионов пассажиров в этом году", — сказал Кузнецов, отвечая на вопрос об ожидаемом пассажиропотоке в 2022 году.

"Внуково" в 2021 году обслужил 18 миллионов пассажиров. Следовательно, обслужив 13-14 миллионов пассажиров, аэропорт сократит перевозки по итогам 2022 года на 22-28%.

Отвечая на вопрос о падении перевозок в первом полугодии, замгендиректора сказал, что снижение составляет "порядка 20%".