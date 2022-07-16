МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Вертолет Robinson RA-07350 перестал выходить на связь на Камчатке, обстоятельства выясняются, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Вертолет летел по маршруту "кальдера вулкана Узон — село Мильково", на его борту находились три человека. Пилот мог посадить вертолет на маршруте, чтобы переждать непогоду, предположил собеседник агентства.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю, утром на поиски отправится спасательный вертолет Ми-8 МЧС, а также самолет Ан-26 и борт медицины катастроф.

Камчатская транспортная прокуратура уже начала проверку по этому инциденту.