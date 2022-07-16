МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Действия третьих лиц при хищении металлов — наиболее вероятная причина схода нескольких грузовых вагонов в Тульской области. Об этом заявили в РЖД. РЖД проиндексируют сотрудникам зарплату с 1 августа

"Сегодня около 15.20, на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда произошел сход нескольких хвостовых вагонов. Угрозы экологии нет. Информация о пострадавших уточняется", — отмечается в сообщении железнодорожного холдинга.

В компании подчеркнули, что железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. На место направлен восстановительный поезд со станции Узловая.

"Причины произошедшего выясняются", — резюмировали в РЖД.

Ранее сообщалось, что в результате схода нескольких вагонов грузового поезда один человек погиб. Движение поездов на вышеуказанном участке временно приостановлено.