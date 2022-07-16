В РЖД назвали вероятную причину схода вагонов под Тулой
В РЖД считают, что сход вагонов под Тулой мог произойти из-за действий при хищении металлов
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Действия третьих лиц при хищении металлов — наиболее вероятная причина схода нескольких грузовых вагонов в Тульской области. Об этом заявили в РЖД.
"Сегодня около 15.20, на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда произошел сход нескольких хвостовых вагонов. Угрозы экологии нет. Информация о пострадавших уточняется", — отмечается в сообщении железнодорожного холдинга.
В компании подчеркнули, что железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. На место направлен восстановительный поезд со станции Узловая.
"Причины произошедшего выясняются", — резюмировали в РЖД.
Ранее сообщалось, что в результате схода нескольких вагонов грузового поезда один человек погиб. Движение поездов на вышеуказанном участке временно приостановлено.