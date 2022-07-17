МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Авиаконцерн Boeing спрогнозировал падение спроса на самолеты в ближайшие годы из-за неопределенности в отношении поставок в Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на на долгосрочный прогноз компании. СМИ: в Италии отменили не менее 400 рейсов из-за забастовки авиаперсонала

Отмечается, что аналитики компании в 2022 году исключили из прогноза потенциальные поставки покупателям в России. Годом ранее компания планировала обеспечить российских авиаперевозчиков более 1500 самолетами в течение 20 лет.

В прогнозе подчеркивается, что Boeing продаст клиентам 41 170 новых самолетов до 2041 года. Документ прошлого года отражал праны авиаконцерна поставить 43 610 аппаратов за аналогичный период времени, что на 2,5 тысячи выше сегодняшнего показателя.