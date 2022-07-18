МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В Ашхабаде открывается двухдневная конференция "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие", сообщает компания "Туркмен форум". Темп роста ВВП Туркмении составил шесть процентов за полгода

Конференция организована Агентством транспорта и коммуникаций при правительстве Туркмении в партнерстве с компанией "Туркмен форум".

Цель транспортной конференции – обсуждение актуальных вопросов постпандемийного восстановления и адаптации международных перевозок к новым реалиям.

Ожидается, что в работе форума примут участие представители правительства Туркмении, руководители национальных и международных транспортных компаний, а также руководство логистических организаций и крупных международных финансовых институтов. В частности, намечается участие в конференции представителей таких компаний, как Vitol, Meno Logistics, Boeing, Dragon Oil, Fly Dubai, Airbus, Car Deluxe, а также Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международной палаты судоходства (ICS), Международного союза автомобильного транспорта (IRU) и т.д.

Форум "планируется проводить ежегодно в целях расширения сотрудничества туркменских транспортных предприятий и логистических организаций с иностранными компаниями, работающими в сфере международных грузовых и пассажирских перевозок.