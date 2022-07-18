МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург – FESCO Moscow Ural Shuttle, сообщает компания. Fesco запустила регулярный контейнерный поезд по новому маршруту

"Поезда будут отправляться один раз в неделю от станции Силикатная. Время в пути следования до станции Кольцово составит два с половиной дня", — говорится в релизе.

Уточняется, что основу грузопотока нового сервиса будут формировать грузы широкой номенклатуры – от продуктов питания и товаров народного потребления до строительных материалов. Клиентам группы также доступна доставка "от двери до двери" и услуги экспедирования.

По данным компании, первый поезд отправился из Москвы в Екатеринбург 15 июля.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.