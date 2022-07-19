МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Забастовка пилотов авиакомпании "Скандинавские авиалинии" (SAS) подошла к концу, а стороны достигли договоренностей, следует из релиза на сайте авиаперевозчика. Reuters: забастовка сотрудников нефтегазовых компаний Норвегии завершилась

Конфликт между профсоюзами пилотов и SAS начался в июне. В начале июля пилоты объявили забастовку, которая, как сообщает компания, затронула порядка 380 тысяч пассажиров и привела к отмене около 3,7 тысячи рейсов. Сама компания при этом ежедневно теряла 9,5-12,5 миллионов долларов.

"Я рад сообщить, что мы теперь пришли к соглашению со всеми четырьмя профсоюзами пилотов SAS Scandinavia, и забастовка завершилась. Наконец-то мы можем восстановить нормальную работу и перевозить наших клиентов на долгожданный летний отдых. Я глубоко сожалею, что столь большое число наших пассажиров оказались затронуты этой забастовкой", — сказал генеральный директор авиакомпании Анко ван дер Верфф

Отмечается, что по условиям договора SAS примет обратно на работу 450 уволенных пилотов и увеличит число полетов вплоть до 2024 года. Будут предприниматься также ряд других мер по улучшению условий для пилотов.

Согласно договоренности, отдельные пилоты авиакомпании и профсоюзы должны будут отозвать свои иски против SAS. В свою очередь, норвежская телерадиокомпания NRK отметила, что пилоты SAS не смогут вновь бастовать в течение всего срока действия соглашения — это пять с половиной лет.

Соглашение теперь должны ратифицировать все участвующие профсоюзы по отдельности, а после это должен сделать федеральный суд в США из-за прохождения там компанией финансовой реструктуризации.

SAS, ведущая авиакомпания Скандинавии с основными узловыми аэропортами в Копенгагене, Осло и Стокгольме, выполняет рейсы в пункты назначения в Европе, США и Азии.