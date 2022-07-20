МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Торгпред России в Финляндии Антон Логинов не исключил, что Хельсинки станет хабом для перелетов российских и иностранных туристов. В России рассказали о последствиях закрытия неба для Finnair

"После снятия коронавирусных ограничений в Европе, как Finnair, так и другие европейские компании возобновили полеты в полном объеме. В связи с отменой противоэпидемических ограничений на сухопутной границе с 15 июля не исключаем, что Хельсинки может стать определенным хабом для российских и иностранных туристов", — отметил торгпред в интервью РИА Новости.

Ранее в посольстве Финляндии в Москве РИА Новости сообщили, что с момента снятия коронавирусных ограничений там рассмотрели около 59 тысяч заявлений на визу. За весь 2021 год было подано 46 тысяч заявлений.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.