МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Алгоритм, по которому осуществлялась передача допуска авиаперевозчикам для выполнения международных рейсов был изменен. Теперь будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним линиям, сообщает Росавиация. Росавиация определила субсидируемые грузовые авиакомпании

В марте на фоне сложной ситуации в авиаотрасли был введен временный алгоритм принятия решений о временной передаче допуска к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому. Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другой авиакомпании нельзя, новый алгоритм делает это возможным.

"Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", — говорится в сообщении.

Как уточняется, новая редакция алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии. Это направлено на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.