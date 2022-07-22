МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. По сообщению Росавиации, режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлен до 30 июля. "Аэрофлот" возобновит полеты в Пекин

Отмечается, что до 30 июля ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.