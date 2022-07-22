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2022-07-22T09:04:33+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220722/837566726.html
Росавиация продлила ограничение полетов в России до 30 июля
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По сообщению Росавиации, режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлен до 30 июля. Отмечается, что до 30 июля ограничены полеты... ПРАЙМ, 22.07.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, полет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. По сообщению Росавиации, режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлен до 30 июля.
Отмечается, что до 30 июля ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.