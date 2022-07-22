ПАРИЖ, 22 июл — ПРАЙМ. Порт Роттердама, крупнейший в Европе и один из крупных в мире, сообщил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее. В МИД заявили, что санкциями ЕС загоняет себя в тупик

"Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились", — говорится в сообщении на сайте.

Как уточняется, международные компании в ожидании новых европейских санкций стали реже закупать российскую продукцию, в том числе энергоресурсы, отдавая предпочтение другим поставщикам. Это привело к снижению импорта российского угля, нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ограничения распространились и на энергоносители. Введение постепенного эмбарго на российскую нефть предусматривается в шестом пакете санкций.