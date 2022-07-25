МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. С начала 2022 года Китай не инвестировал в Россию в рамках проекта "Один пояс — один путь", сообщает газета Financial Times со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

Издание отмечает, что на сегодняшний день основные проекты инициативы сосредоточены на Ближнем Востоке. В первом полугодии 2022 года крупнейшим партнером Поднебесной стала Саудовская Аравия, с которой Китай заключил соглашения на $5,5 миллиарда. При этом в 2021 году КНР инвестировала свыше $10 миллиардов в инфраструктурные проекты Ирака.