МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Объём производства грузовых вагонов в России по итогам первого полугодия снизился на порядка 18% и составил чуть выше 24 тысяч единиц, а всего в текущем году этот показатель может составить не более 50 тысяч вагонов, что практически на 20% ниже прошлогоднего результата, сообщили РИА Новости отраслевые эксперты. В России прокомментировали арест 800 грузовых вагонов в Финляндии

По данным Союза "Объединение вагоностроителей", по итогам первого полугодия производство грузового подвижного состава отечественными предприятиями сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 24,8 тысяч единиц. Похожие данные и у "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) — за шесть месяцев производство грузовых вагонов сократилось на 17%, до 24,6 тысяч единиц.

Как сообщил руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Александр Слободяник, производство грузовых вагонов после роста в начале года сейчас продолжает сокращаться. Так, в январе было увеличение на 15,1%, в феврале на 9,8%, при этом в первые месяцы выполнялись контракты, заключенные в 2021 году.

"В марте производство вагонов сократилось на 8,9%. В дальнейшие месяцы негативная динамика усиливалась. В мае производство вагонов снизилось на 51,8% по сравнению с маем 2021 года. В июне, по предварительной информации, снижение было на уровне около 42% по сравнению с июнем 2021 года", — рассказал эксперт.

ФАКТОРЫ ПАДЕНИЯ

По словам исполнительного директора Союза "Объединение вагоностроителей" Евгения Семенова, основных влияющих фактора всего два – это падение объемов перевозки грузов по железной дороге и отсутствие локализованного производства отдельных комплектующих: подшипников кассетного типа, применяемых при изготовлении грузового подвижного состава с осевой нагрузкой 25 тонн на ось.

"Мы видим, что основное падение наблюдается как раз в этом сегменте: инновационных полувагонов изготовлено 5,6 тысяч, что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом, падение объемов перевозки на сети ОАО "РЖД" сократилось на 6,5%", — объяснил Семёнов.

По словам Слободяника, в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее сокращение объёма выпуска грузовых вагонов. Это будет связано с продолжающимся снижением грузовой базы железнодорожного транспорта, высвобождением парка и возрастающим дефицитом подшипников.

ХОППЕРЫ ПОКАЗЫВАЮТ РОСТ

Говоря о производстве вагонов за шесть месяцев, Семёнов рассказал, что падение наблюдается также в сегменте производства крытых вагонов (на 89%), вагонов-цистерн для сжиженных углеводородных газов (на 100%), вагонов-цистерн для нефтепродуктов (на 66%) и фитинговых платформ (на 35%), несмотря на увеличение объемов перевозок грузов в контейнерах. По данным ИПЕМ, в мае реализация фитинговых платформ сократилась более чем на 80% к аналогичному периоду прошлого года, в июне снижение составило 80%.

"Увеличение объемов наблюдается в сегменте производства вагонов-хопперов: минераловозов выпущено в 30 раз больше (1,4 тысячи единиц), а цементовозов в три раза больше (662 единиц), чем в 2021 году", — рассказал Семёнов.

ТЕНДЕНЦИЯ НА СНИЖЕНИЕ

Говоря о прогнозах до конца года, эксперты сходятся во мнении — падение производства продолжится и по разным оценкам составит 20-30%. Так, Слободяник говорит о выпуске 45-50 тысяч единиц грузовых вагонов по итогам 2022 года, а Семёнов прогнозирует объём выпуска на уровне 40-45 тысяч единиц.

По данным Росстата, производство грузовых вагонов в России по итогам 2021 года выросло на 10,4% по сравнению с 2020 годом и составило 63,1 тысячи единиц.

"Поддержать спрос на подвижной состав может только должный уровень объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом и достаточные инвестиционные возможности операторских компаний при обновлении парка эксплуатируемых вагонов. Однако сейчас, с учетом складывающейся внешнеполитической ситуации, именно эти возможности вызывают большие вопросы. По нашим прогнозам, 2022 год отечественные предприятия-изготовители грузового подвижного состава завершат на уровне не более 40-45 тысяч вагонов", — полагает Семёнов.

По мнению Слободяника, на фоне снижения объёмов выпуска подвижного состава, загрузка вагоностроительных мощностей в текущем году снизится до 53-60%, хотя в прошлом году мощности были загружены более чем на 70%. "В структуре производства продолжатся изменения. За счёт низкого уровня спроса на фитинговые платформы будет и дальше сокращаться их производство. Можно ожидать дальнейшее снижение выпуска цистерн и крытых вагонов. По итогам первого полугодия 2022 года спрос на цистерны и крытые вагоны сократился на 49,5% и 87,2% соответственно", — заключил эксперт ИПЕМ.