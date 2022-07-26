МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами, заявил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами", — сказал Борисов.

Он отметил, что космическая отрасль России сейчас находится в непростой ситуации.

"Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", — заключил глава "Роскосмоса".