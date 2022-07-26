КАЛИНИНГРАД, 26 июл —ПРАЙМ. Первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Песков назвал решение ЕС по транзиту в Калининград ростками здравого смысла

"60 вагонов прибыли в Калининград, первый поезд с цементом", — сообщил он.

Литва с 10 июля запретила транзит в Калининград цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что возвращение возможности транзита по железной дороге крайне важно для перевозки стройматериалов, в том числе цемента. По словам губернатора, Калининград, где идет строительный сезон, остро нуждается в цементе, но перевозка его морским путем ограничена, и регион старается маневрировать в этом вопросе.

В начале марта объемы поставок цемента в Калининградскую область упали в связи с ограничениями Литвой транзита грузов в Калининград. Жители области жаловались на отсутствие цемента в магазинах, а Алиханов заявлял о спекуляции цементом в регио