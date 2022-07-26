МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому увеличивается количество пассажирских рейсов между странами, заявил представитель иранского Управления гражданской авиации Миракбар Разави. Песков заявил, что Россия и Иран отойдут от практики применения доллара

"Во время встречи (заместителя министра транспорта РФ и главы Управления гражданской авиации) был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю", — говорится в сообщении агентства Mehr.

Отмечается, что, согласно меморандуму, авиакомпании России и Ирана могут выполнять грузовые рейсы без ограничений на пропускную способность.