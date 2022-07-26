МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В Иране приняли решение подписать соглашение об экспорте оборудования в Россию, а также о техническом обслуживании российских самолетов, заявил представитель иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави. СМИ: Россия и Иран согласились увеличить количество пассажирских рейсов

"Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами", — пишет агентство Mehr со ссылкой на Разави.

Ранее сообщалось, что во время встречи замминистра транспорта РФ и главы Управления гражданской авиации Ирана был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.