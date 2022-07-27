МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "РЖД логистика" (дочерняя компания РЖД) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди крупных операторских компаний. РЖД направят более тысячи дополнительных рейсов на юг России

Уточняется, что представитель РЖД подтвердил поиск инвесторов, не уточнив, с кем ведутся переговоры. В обеих дочерних компаниях отказались от комментариев.

По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость реализуемых активов, по его информации, составляет 3,5 миллиарда рублей за 50% плюс одну акцию в компании "РЖД бизнес актив", и "сделка находится в стадии завершения".

По словам источника, близкого к РЖД, поскольку контейнерный оператор — не прямая "дочка" этой компании, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии. Путин попросил глав Сбербанка и РЖД подойти отдельно после форума АСИ

По данным собеседников газеты, предполагаемые покупатели – это инвесткомпания "Енисей капитал" совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, также на долю претендует "Иртыш капитал" того же Абрамова. В обеих компаниях на вопросы "Ведомостей" также не ответили.

Одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России Fesco сообщила журналистам, что ей неизвестно о планах продажи контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", но она заинтересована в партнёрстве. "Нам ничего не известно о таких планах, мы поддерживаем конструктивные деловые отношения с РЖД и его дочерними компаниями, в том числе с "Бизнес активом". Если РЖД примут решение о продаже части "Бизнес актива", нам было бы интересно стать их партнёрами в этом проекте", — заявили в группе.