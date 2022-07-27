МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "РЖД логистика" (дочерняя компания РЖД) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди крупных операторских компаний.

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Уточняется, что представитель РЖД подтвердил поиск инвесторов, не уточнив, с кем ведутся переговоры. В обеих дочерних компаниях отказались от комментариев.

По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость реализуемых активов, по его информации, составляет 3,5 миллиарда рублей за 50% плюс одну акцию в компании "РЖД бизнес актив", и "сделка находится в стадии завершения".

По словам источника, близкого к РЖД, поскольку контейнерный оператор — не прямая "дочка" этой компании, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии.

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По данным собеседников газеты, предполагаемые покупатели – это инвесткомпания "Енисей капитал" совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, также на долю претендует "Иртыш капитал" того же Абрамова. В обеих компаниях на вопросы "Ведомостей" также не ответили.

Одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России Fesco сообщила журналистам, что ей неизвестно о планах продажи контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", но она заинтересована в партнёрстве. "Нам ничего не известно о таких планах, мы поддерживаем конструктивные деловые отношения с РЖД и его дочерними компаниями, в том числе с "Бизнес активом". Если РЖД примут решение о продаже части "Бизнес актива", нам было бы интересно стать их партнёрами в этом проекте", — заявили в группе.