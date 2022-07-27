МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы на Пхукет (Таиланд) с 30 октября, следует из данных системы бронирования на сайте перевозчика. Россиянам начали предлагать туры в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"

Билеты Москва — Пхукет с вылетом 30 октября на данный момент доступны от 67 тысяч рублей, с вылетом 31 октября и далее — от 54 тысяч рублей. Перелеты будут выполняться на самолетах Airbus A330-300.

Российские туроператоры уже запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах авиакомпании "Аэрофлот" и ожидают ажиотажный спрос на направлении, рассказывали ранее в среду РИА Новости представители отрасли.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.