МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 16 по 22 июля выросла в среднем почти на 4%, с начала года — на 28%, сообщает Росстат. Спрос на авиабилеты из Москвы на Пхукет вырос за сутки

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 16 по 22 июля — ред.) увеличилась на 3,9%", — сообщает ведомство.

За отчетную неделю средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла незначительно — на 0,6%, проживания в гостиницах с тремя звездами — на 0,5%, хостелах — на 0,4%, гостиницах с одной и четырьмя-пятью звездами и мотелях — на 0,3%, двухзвездочных гостиницах — на 0,2%, в санатории – на 0,01%.

С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях выросла на 6,62%, с двумя звездами — на 5,06%, с тремя звездами — на 7,36%, а стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 12,54%.

Стоимость размещения в хостеле с начала года выросла на 5,33%, в санаториях — на 18,81%. Больше всего с начала года цены поднялись в домах отдыха и пансионатах — на 19,53%.