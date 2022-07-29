2022-07-29T19:43:01+03:00
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СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения из-за поломки судна
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Босфорский пролив в Турции закрыт для движения в обоих направлениях из-за поломки судна, передает телеканал A Haber. "Босфорский пролив закрыт для двустороннего движения из-за... ПРАЙМ, 29.07.2022
транспорт, бизнес, новости, турция, босфор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Босфорский пролив в Турции закрыт для движения в обоих направлениях из-за поломки судна, передает телеканал A Haber.
"Босфорский пролив закрыт для двустороннего движения из-за поломки корабля, следовавшего из Египта в Болгарию", — информирует ТВ.
Уточняется, что "буксиры KURTARMA-12 и NAZIM TUR были направлены к 134-метровому кораблю SPARTA, на котором произошла неисправность".
"Работа началась. Из-за неисправности движение судов в Босфоре было приостановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.