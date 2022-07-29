МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Босфорский пролив в Турции закрыт для движения в обоих направлениях из-за поломки судна, передает телеканал A Haber. Российские туроператоры ожидают рост турпотока в Турцию в 2022 году

"Босфорский пролив закрыт для двустороннего движения из-за поломки корабля, следовавшего из Египта в Болгарию", — информирует ТВ.

Уточняется, что "буксиры KURTARMA-12 и NAZIM TUR были направлены к 134-метровому кораблю SPARTA, на котором произошла неисправность".

"Работа началась. Из-за неисправности движение судов в Босфоре было приостановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.