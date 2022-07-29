МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в активизации сотрудничества с Ираном в сфере перевозки грузовОб этом заявили в пресс-службе Минтранса страны. Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе

По ее данным, эту тему министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко обсудил на встрече с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми Амином.

По данным ведомства, на встрече было отмечено, что накануне сторонами рассматривался вопрос об отмене разрешительной системы на все виды автомобильных перевозок. "Реализация данного решения повлияет на упрощение осуществления автоперевозок грузов, что позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых логистических схем в сообщении Беларусь-Иран", – сказал Авраменко.

Он добавил, что для Белоруссии представляет интерес развитие перевозок с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора "Север-Юг". Также обсуждалось открытие прямого авиасообщения между странами по маршруту Тегеран-Минск-Тегеран, в том числе с возможной организацией стыковочных схем.

По данным пресс-службы, в свою очередь иранский министр предложил проработать вопрос об открытии в Иране экспортных терминалов для двухсторонних поставок товаров. "Мы заинтересованы в данном предложении. Думаю, данная инициатива представляет взаимный интерес", – отметил глава белорусского минтранса.

Как сообщили в ведомстве, стороны также обсудили развитие контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, упрощение транзита и создание новых логистических цепочек. Было подчеркнуто, что реализация озвученных инициатив будет способствовать росту взаимного товарооборота между странами.